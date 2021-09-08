Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 23:56 — ИА Регнум. Апелляционный суд Санкт-Петербурга признал незаконным установленный в Архангельской области норматив накопления ТКО, сообщают «Невские новости».

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Норматив накопления ТКО в размере 2,77 кубометра в год на одного жителя Архангельской области был установлен властями региона. Однако это было сделано на основании исследования на контейнерных площадках, которыми пользовались жители нескольких многоэтажек, а итоговые расчеты велись исходя из количества жильцов одного дома.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Архангельский областной суд признал незаконным действующий в регионе норматив накопления ТКО для жителей многоквартирных домов в городах с населением более 12 тысяч человек. После этого власти региона установили временный норматив накопления ТКО в 2,38 кубометра. Однако и этот норматив в апреле 2021 года был признан завышенным. Апелляционный суд Петербурга это решение подтвердил.