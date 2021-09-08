Варшава, 8 сентября, 2021, 23:54 — ИА Регнум. 8 сентября в Варшаве на стадионе «ПГЕ Народовы» сборная Польши в матче шестого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 принимала сборную Англии под руководством Гарета Саутгейта. Основное время противостояния завершилось со счетом 1:1.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гарри Кейн

Первый мяч на 72-й минуте забил таранный форвард лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн после передачи Кайла Уокера — 0:1. В компенсированное время Дамиян Шиманьски сравнял счет — 1:1. Голевую передачу записали на Роберта Левандовски.

Желтые карточки: Филлипс — 8, Глик — 45+3, Магуайр — 45+3, Крыховяк — 60, Пухач — 78, Линетти — 79, Шиманьски — 90+3.

Бригада арбитров (Германия): Даниэль Зиберт | Рафаэль Фольтин | Штефан Лупп.

Статистика матча (Польша/Англия)

Удары 13/11

Удары в створ 6/2

Владение 39%/61%

Угловые 1/3

Нарушения 16/8

Составы команд:

Польша: Войцех Щенсный, Павел Давидович, Ян Беднарек, Камиль Глик (Михал Хелик, 80'), Камиль Юзвяк (Пшемыслав Франковский, 80'), Кароль Линетти, Гжегож Крыховяк (Дамиан Шиманьски, 68'), Якуб Модер, Тимотеуш Пухач (Мацей Рыбус, 80'), Роберт Левандовски, Адам Букса (Кароль Свидерский, 63').

Англия: Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Харри Магуайр, Джон Стоунс, Люк Шоу, Деклан Райс, Калвин Филлипс, Мейсон Маунт, Джек Грилиш, Рахим Стерлинг, Харри Кейн.

Сборная Англии, набрав шестнадцать очков, осталась на первой позиции в турнирной таблице группы I. Сборная Польши с одиннадцатью очками опустилась на третье место.