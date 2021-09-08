Вашингтон, 8 сентября, 2021, 23:50 — ИА Регнум. В сеть выложили несколько видео с демонстрацией геймплея (игрового процесса) Nickelodeon All-Star Brawl. Ролики были опубликованы 8 сентября на YouTube-канале портала IGN.

Скриншот с YouTube Nickelodeon All-Star Brawl

В одном из новых трейлеров геймерам показали, как сражаются герои анимационных сериалов «Губка Боб Квадратные Штаны», «Дикая семейка Торнберри», «Котопёс», «Черепашки-ниндзя» и других. Кроме того, студия Ludosity рассказала о механиках будущей игры.

Напомним, Nickelodeon All-Star Brawl будет выполнена в жанре файтинга (упор в игре сделан на рукопашный бой), геймерам предложат управлять персонажами анимационных сериалов, которые показывал детский канал Nickelodeon.