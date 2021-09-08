Судак, Крым, 8 сентября, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Форум президентской платформы «Россия — страна возможностей» пройдет с 8 по 12 сентября в Судаке. В рамках форума несколько тысяч молодых людей из разных уголков страны будут принимать участие в спортивных, культурных, творческих и образовательных активностях.

АНО «Россия — страна возможностей» Таврида.АРТ

Мероприятие проводится по поручению Президента России, председателя Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимира Путина.

Среди участников форума — тысяча участников проектов и конкурсов платформы «Россия — страна возможностей», школьники-лауреаты конкурса «Большая перемена» и их родители, а также выпускники программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС и гости фестиваля «Таврида.АРТ». Присоединиться к форуму могут все желающие — в социальных сетях и на сайте президентской платформы rsv.ru ведётся круглосуточная онлайн-трансляция на протяжении всех дней мероприятия.

Форум «Россия — страна возможностей» открылся концертом, на котором выступили музыканты, танцоры, гимнасты и канатоходцы. В рамках церемонии открытия была представлена песня «Команда мечты — Россия — страна возможностей», автором которой является призер фестиваля «Российская студенческая весна», проекта платформы «Россия — страна возможностей», Алена Медкова. В преддверии официального открытия форума, днем 8 сентября, участники высадили «Аллею Жизни» — 80 туй в память о 80-летии со дня начала блокады Ленинграда.

Перед форумчанами выступил начальник Управления Администрации президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков: «Мы действительно ждали, когда сможем провести форум «Россия — страна возможностей». Я очень рад, что вы все смогли, не смотря на коронавирусные ограничения, преодолеть трудности и приехать сюда. Мне кажется, организация этого события вместе с фестивалем «Таврида.АРТ» здесь, в Крыму, — это даже новая возможность. Мы ее не проектировали, она нам дана самой жизнью. Три года назад, когда Сергей Владиленович Кириенко сюда приехал в первый раз, здесь не было вообще ничего. И сейчас мы видим, как все чудесным образом преобразилось для того, чтобы вы смогли здесь использовать все шансы, которые дает эта площадка. А у вас тут будут TED-лекции — и от мастеров, и от таких же ребят, как вы. Вы сможете пройти кастинги, посоревноваться, освоить новые для себя навыки. И может быть вы, реализовав мечты в рамках платформы «Россия — страна возможностей», найдете новые для себя горизонты, у вас появится новая мечта, которую вы сможете реализовать в следующем году. Я вам от души этого желаю. Мастерская управления «Сенеж» для вас подготовила отдельную программу, солидный карьерный и профессиональный лифт. В общем, проведите это время с пользой, ребята. На все 100%!»

Концепция форума «Россия — страна возможностей» основана на пяти ключевых принципах. Во-первых, это объединение всех участников и тех, кто будет смотреть онлайн-трансляцию, большой идеей — мечтать, создавать и видеть новые возможности. Второй принцип — это включение участников во все активности форума. Третий — обязательное участие: каждый человек будет не просто наблюдателем, а активным деятелем, будет сам создавать атмосферу мероприятия. Четвертый принцип — это обмен опытом между участниками, экспертами и спикерами. Пятый — максимальное самовыражение, проявление себя в творчестве.

Реализовать эти принципы участники смогут, построив Город Мечты. Его смыслы будут заложены в десяти арт-объектах, которые форумчане создадут своими руками. Для этого ребята будут объединены в десять команд. У каждой группы будет своя тема арт-объекта, свои наставники, кураторы и команда технического сопровождения. Каждый арт-объект будет посвящен состояниям и чувствам на пути развития человека.

Для участников подготовлена обширная образовательная, спортивная, творческая программа и широкий нетворкинг.

С приветственным словом к форумчанам обратился и генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров: «Ребята, вас ждет необычный форум, ведь именно вы — его главные действующие лица! В течение четырех дней вы будете участвовать в мастер-классах, создавать уникальные арт-объекты, общаться с приглашенными экспертами из совершенно разных областей, соревноваться друг с другом в рамках различных состязаний, а также смотреть спектакли и концертные шоу. Мы подготовили для вас по-настоящему насыщенную программу, где, надеюсь, каждый найдет то, что ему по душе!»

Кульминация форума запланирована на 10 сентября — это будет день платформы «Россия — страна возможностей» на фестивале «Таврида.АРТ». Именно в этот день пройдет шоу-презентация арт-объектов, которые построят участники, и гранд-концерт. Также 10 сентября пройдет шоу воздухоплавания, в котором примут участие 250 форумчан, успешно справившихся с конкурсным испытанием.

В рамках форума его участники смогут посетить лекции и мастер-классы по темам развития человека, лидерства, стратегического и творческого мышления, эмоционального интеллекта и наставничества. Также участников ждут встречи с победителями и финалистами конкурсов и проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», в рамках которых форумчане узнают их истории и секреты успеха. Среди приглашенных спикеров конкурсанты таких проектов, как «Лидеры России», «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв», «ТопБЛОГ» и многих других.

«Для нас важно приглашать интересных спикеров и экспертов, чтобы они делились своими историями успеха. Ведь несмотря на то, что участники форума уже добились успехов, им стоит показать, что они способны на большее. Истории простых ребят, таких же, как сами форумчане, мотивируют двигаться дальше, а наши гости с радостью раскроют секреты своего развития», — сообщил Алексей Комиссаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум включает в себя обширную культурную программу. Так, его участники смогут посмотреть симфонический спектакль «Шехеразада» (дирижер — Иван Рудин, читает Дарья Мороз) и принять участие в кастингах. Также форумчан ждет открытие тематического мурала «Россия — страна возможностей» в рамках проекта «Культурный код» и несколько концертов. Например, на форуме закончится гастрольный тур «Россия — страна возможностей», в котором примут участие 100 победителей всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». А в воскресенье, 12 сентября, в Городе Возможностей для участников будет организована постоянная фотовыставка арт-объектов.

«Уверен, нас всех ждет яркое, необычное и незабываемое мероприятие. Все наши участники, эксперты и зрители онлайн-трансляции найдут для себя много интересных форматов, получат массу позитивных эмоций, и форум станет ярким началом осени 2021 года», — подытожил генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Организатором форума «Россия — страна возможностей» выступает одноименная президентская платформа в партнерстве с фестивалем «Таврида.АРТ».