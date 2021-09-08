Форум «Россия – страна возможностей» открылся в Крыму
Судак, Крым, 8 сентября, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Форум президентской платформы «Россия — страна возможностей» пройдет с 8 по 12 сентября в Судаке. В рамках форума несколько тысяч молодых людей из разных уголков страны будут принимать участие в спортивных, культурных, творческих и образовательных активностях.
Мероприятие проводится по поручению Президента России, председателя Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимира Путина.
Среди участников форума — тысяча участников проектов и конкурсов платформы «Россия — страна возможностей», школьники-лауреаты конкурса «Большая перемена» и их родители, а также выпускники программы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС и гости фестиваля «Таврида.АРТ». Присоединиться к форуму могут все желающие — в социальных сетях и на сайте президентской платформы rsv.ru ведётся круглосуточная онлайн-трансляция на протяжении всех дней мероприятия.
Форум «Россия — страна возможностей» открылся концертом, на котором выступили музыканты, танцоры, гимнасты и канатоходцы. В рамках церемонии открытия была представлена песня «Команда мечты — Россия — страна возможностей», автором которой является призер фестиваля «Российская студенческая весна», проекта платформы «Россия — страна возможностей», Алена Медкова. В преддверии официального открытия форума, днем 8 сентября, участники высадили «Аллею Жизни» — 80 туй в память о 80-летии со дня начала блокады Ленинграда.
Перед форумчанами выступил начальник Управления Администрации президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков: «Мы действительно ждали, когда сможем провести форум «Россия — страна возможностей». Я очень рад, что вы все смогли, не смотря на коронавирусные ограничения, преодолеть трудности и приехать сюда. Мне кажется, организация этого события вместе с фестивалем «Таврида.АРТ» здесь, в Крыму, — это даже новая возможность. Мы ее не проектировали, она нам дана самой жизнью. Три года назад, когда Сергей Владиленович Кириенко сюда приехал в первый раз, здесь не было вообще ничего. И сейчас мы видим, как все чудесным образом преобразилось для того, чтобы вы смогли здесь использовать все шансы, которые дает эта площадка. А у вас тут будут TED-лекции — и от мастеров, и от таких же ребят, как вы. Вы сможете пройти кастинги, посоревноваться, освоить новые для себя навыки. И может быть вы, реализовав мечты в рамках платформы «Россия — страна возможностей», найдете новые для себя горизонты, у вас появится новая мечта, которую вы сможете реализовать в следующем году. Я вам от души этого желаю. Мастерская управления «Сенеж» для вас подготовила отдельную программу, солидный карьерный и профессиональный лифт. В общем, проведите это время с пользой, ребята. На все 100%!»
Концепция форума «Россия — страна возможностей» основана на пяти ключевых принципах. Во-первых, это объединение всех участников и тех, кто будет смотреть онлайн-трансляцию, большой идеей — мечтать, создавать и видеть новые возможности. Второй принцип — это включение участников во все активности форума. Третий — обязательное участие: каждый человек будет не просто наблюдателем, а активным деятелем, будет сам создавать атмосферу мероприятия. Четвертый принцип — это обмен опытом между участниками, экспертами и спикерами. Пятый — максимальное самовыражение, проявление себя в творчестве.
Реализовать эти принципы участники смогут, построив Город Мечты. Его смыслы будут заложены в десяти арт-объектах, которые форумчане создадут своими руками. Для этого ребята будут объединены в десять команд. У каждой группы будет своя тема арт-объекта, свои наставники, кураторы и команда технического сопровождения. Каждый арт-объект будет посвящен состояниям и чувствам на пути развития человека.
Для участников подготовлена обширная образовательная, спортивная, творческая программа и широкий нетворкинг.
С приветственным словом к форумчанам обратился и генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров: «Ребята, вас ждет необычный форум, ведь именно вы — его главные действующие лица! В течение четырех дней вы будете участвовать в мастер-классах, создавать уникальные арт-объекты, общаться с приглашенными экспертами из совершенно разных областей, соревноваться друг с другом в рамках различных состязаний, а также смотреть спектакли и концертные шоу. Мы подготовили для вас по-настоящему насыщенную программу, где, надеюсь, каждый найдет то, что ему по душе!»
Кульминация форума запланирована на 10 сентября — это будет день платформы «Россия — страна возможностей» на фестивале «Таврида.АРТ». Именно в этот день пройдет шоу-презентация арт-объектов, которые построят участники, и гранд-концерт. Также 10 сентября пройдет шоу воздухоплавания, в котором примут участие 250 форумчан, успешно справившихся с конкурсным испытанием.
В рамках форума его участники смогут посетить лекции и мастер-классы по темам развития человека, лидерства, стратегического и творческого мышления, эмоционального интеллекта и наставничества. Также участников ждут встречи с победителями и финалистами конкурсов и проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», в рамках которых форумчане узнают их истории и секреты успеха. Среди приглашенных спикеров конкурсанты таких проектов, как «Лидеры России», «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв», «ТопБЛОГ» и многих других.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, форум включает в себя обширную культурную программу. Так, его участники смогут посмотреть симфонический спектакль «Шехеразада» (дирижер — Иван Рудин, читает Дарья Мороз) и принять участие в кастингах. Также форумчан ждет открытие тематического мурала «Россия — страна возможностей» в рамках проекта «Культурный код» и несколько концертов. Например, на форуме закончится гастрольный тур «Россия — страна возможностей», в котором примут участие 100 победителей всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». А в воскресенье, 12 сентября, в Городе Возможностей для участников будет организована постоянная фотовыставка арт-объектов.
Организатором форума «Россия — страна возможностей» выступает одноименная президентская платформа в партнерстве с фестивалем «Таврида.АРТ».