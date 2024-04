Осло, 8 сентября, 2021, 23:48 — ИА Регнум. Норвежская инди-рок исполнительница Girl In Red представила новый релиз в рамках специальной серии Spotify Singles, информирует портал The Line Of Best Fit. Артистка записала кавер на хит американского рэпера The Kid LAROI «Stay», ставшей одной из главных песен этого года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Новый релиз Girl In Red на Spotify — это ее первый материала с момента выпуска ее дебютного альбома «If I Could Make It Go Quiet» в апреле, и, помимо исполнения песни The Kid LAROI, она также представила собственную песню «I'll Call You Mine».

Когда ее спросили о ее решении выпустить кавер на «Stay», Ульвен сказала: «Я собираюсь покинуть кое-кого, которого на самом деле не хочу оставлять, поэтому я слушаю свою собственную версию «Stay», потому что я хочу остаться».