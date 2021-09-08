Реджо-нель-Эмилия, Италия, 8 сентября, 2021, 23:45 — ИА Регнум. 8 сентября в Реджо-Эмилии на стадионе «Мапеи» сборная Италии разгромила сборную Литвы со счетом 5:0. Матч проходил в рамках шестого тура группы C отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022, который пройдет следующим летом в Катаре.

Gianluigi Donnarumma Джанлуиджи Доннарумма

Первый мяч на 11-й минуте встречи забил 21-летний форвард «Эвертона» Мойзе Кин, выступающий в текущем сезоне за туринский «Ювентус» — 1:0. Через 3 минут Эдгарас Уткус срезал мяч в свои ворота — 2:0. На экваторе первого тайма Джакомо Распадори довел счет до разгромного — 3:0. На 29-й минуте Мойзе Кин оформил дубль после передачи Федерико Бернандески — 4:0. В дебюте второй половины Джованни Ди Лоренцо установил окончательный счет — 5:0. Голевую передачу также записали на Бернандески.

Бригада арбитров (Англия): Крэйг Поусон | Ли Беттс | Йан Хассин.

Стартовые составы команд:

Италия: Доннарумма (Сиригу, 46'), Ди Лоренцо, Бираги (Калабрия, 46'), Бастони, Ачерби, Жоржиньо (Кастровилли, 61'), Пессина, Кристанте, Распадори, Кин (Берарди, 73'), Бернандески (Скамакка, 62').

Литва: Шеткус, Климавичюс (Тутисканас, 83'), Уткус (Саткус, 46'), Славикас (Бараускас, 46'), Ласицкас, Дапкус (Мегелаитис, 46'), Казлаускас, Новиковас, Сливка, Вербицкас, Дубицкас (Узела, 73').

На данный момент сборная Италии без поражений с четырнадцатью очками занимает первое место в турнирной таблице группы C. Сборная Литвы без очков расположилась на последней позиции.