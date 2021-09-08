Сборная Бельгии обыграла Белоруссию в матче отбора к Чемпионату Мира
Казань, 8 сентября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. 8 сентября в Казани на стадионе «Центральный» сборная Бельгии по футболу в матче шестого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 одержала минимальную победу над сборной Белоруссии. Единственный мяч на 33-й минуте забил 27-летний центральный полузащитник «Лестера» Деннис Прат после передачи Алексиса Салемакерса. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Желтые карточки получили Никита Золотов (76'), Роман Бегунов (82'), Дмитрий Подстрелов (83'), Миши Батшуайи (85') и Макс Эбонг (88'). На матче работала польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковски.
Составы команд:
Белоруссия: Черник, Швецов, Рахманов, Золотов (Подстрелов, 81'), Сачивко, Шевченко (Бегунов, 81'), Быков, Лисакович (Эбонг, 70'), Лисакович, Климович, Скавыш (Седько, 69').
Бельгия: Кастельс, Алдервейрелд, Денайер, Бойата, Салемакерс (Фоке, 84'), Тилеманс, Прат, Кастань, Троссард (Азар, 60'), Лукебакио (Бентеке, 76'), Батшуайи (Дендонкер, 84').
Статистика матча (Белоуссия/Бельгия)
Удары 3/11
Удары в створ 2/6
Владение 31%/69%
Угловые ¼
Нарушения 13/8
Сборная Бельгии, одержав пятую победу в группе E и набрав 16 очков, укрепилась на первой позиции в турнирной таблице. Сборная Белоруссии с тремя очками временно осталась на четвертой строчке.