Казань, 8 сентября, 2021, 23:44 — ИА Регнум. 8 сентября в Казани на стадионе «Центральный» сборная Бельгии по футболу в матче шестого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 одержала минимальную победу над сборной Белоруссии. Единственный мяч на 33-й минуте забил 27-летний центральный полузащитник «Лестера» Деннис Прат после передачи Алексиса Салемакерса. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Дмитрий Садовников / soccer.ru Эден Азар

Желтые карточки получили Никита Золотов (76'), Роман Бегунов (82'), Дмитрий Подстрелов (83'), Миши Батшуайи (85') и Макс Эбонг (88'). На матче работала польская бригада арбитров во главе с Павлом Рачковски.

Составы команд:

Белоруссия: Черник, Швецов, Рахманов, Золотов (Подстрелов, 81'), Сачивко, Шевченко (Бегунов, 81'), Быков, Лисакович (Эбонг, 70'), Лисакович, Климович, Скавыш (Седько, 69').

Бельгия: Кастельс, Алдервейрелд, Денайер, Бойата, Салемакерс (Фоке, 84'), Тилеманс, Прат, Кастань, Троссард (Азар, 60'), Лукебакио (Бентеке, 76'), Батшуайи (Дендонкер, 84').

Статистика матча (Белоуссия/Бельгия)

Удары 3/11

Удары в створ 2/6

Владение 31%/69%

Угловые ¼

Нарушения 13/8

Сборная Бельгии, одержав пятую победу в группе E и набрав 16 очков, укрепилась на первой позиции в турнирной таблице. Сборная Белоруссии с тремя очками временно осталась на четвертой строчке.