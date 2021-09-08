Лондон, 8 сентября, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Британская исполнительница альтернативной электроники и ритм-нэд-блюза FKA twigs рассказала фанатам о работе над своим новым проектом в своем аккаунте на портале Discord.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Исполнительница назвала свой грядущий микстейп «действительно глубокой, эмоциональной и честной» работой. После подтверждения в октябре прошлого года, что она записала «целый альбом в течение карантина», FKA Twigs предоставила фанатам дополнительную информацию о своем предстоящем проекте через свой Discord. Новый проект представляет собой микстейп, он может появиться в декабре этого года или в январе 2022 года.

FKA twigs сказала о микстйпе следующее: «Это действительно глубокий, эмоциональный и честный, но, надеюсь, больше золотых слез, чем голубых. На этот раз я направила свою меланхолию по-другому, и это было так удивительно». Twigs также добавила, что она «сделала свой следующий проект, думая обо всех вас и моих друзьях, чтобы подготовиться, выйти и быть с людьми, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо, превратить маленький бронзатор в раковину, мерцающий на полу в ванной».

Ее предстоящий проект последует за альбомом «MAGDALENE» 2019 года.