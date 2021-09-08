Вашингтон, 8 сентября, 2021, 23:39 — ИА Регнум. Администрация Roblox объявила, что проведёт на платформе концерт группы Twenty One Pilots. Анонс был опубликован 8 сентября на сайте проекта.

Компания Roblox Corporation Логотип игровой онлайн-платформы Roblox

«Вашу группу пригласили выступить в метавселенной Roblox. Наша цель — всегда выступать перед как можно большим количеством людей», — написали музыканты на своей twitter-странице.

Они сопроводили публикацию смешным видеороликом с демонстрацией работы технологии, которая будет использоваться во время виртуального концерта. Курьёзность ситуации заключалась в том, что барабанщик Джош Дан, одетый в специальный костюм с датчиками захвата движений, в какой-то момент съёмок решил сходить в туалет.

https://twitter.com/twentyonepilots/status/1435602796733214720

Напомним, Roblox является многопользовательской платформой, которая позволяет людям создавать собственные игры и знакомиться с проектами, созданными другими геймерами. Компания Roblox Corporation запустила её 1 сентября 2006 года.