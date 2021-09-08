Барселона, Испания, 8 сентября, 2021, 23:29 — ИА Регнум. Руководство каталонской «Барселоны» приняло решение дать 29-летнему бразильскому атакующему полузащитнику Филиппе Коутиньо последнюю возможность проявить себя в составе «сине-гранатовых». Об этом 8 сентября сообщило издание Football-Espana.

(сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro) Филиппе Коутиньо

Если в текущем сезоне Коутиньо примет участие в 10-ти матчах во всех турнирах, то «Барселона» будет обязана выплатить «Ливерпулю» 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Коутиньо из-за травмы мениска принял участие лишь в двенадцати матчах испанской Примеры, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Текущее соглашение бразильского полузащитника с каталонским клубом рассчитано до конца сезона 2022/23.