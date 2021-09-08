Лондон, 8 сентября, 2021, 23:25 — ИА Регнум. 25-летний форвард «Челси» и сборной Германии Тимо Вернер, как утверждает журналист Кристиан Фальк, получает в лондонском клубе более 20 миллионов евро за сезон.

Granada Тимо Вернер

Текущее соглашение Вернера с «Челси» рассчитано до конца сезона 2024/25. На данный момент стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 65 миллионов евро.

Форвард сборной Германии перешел в «Челси» 1 июля 2020 года из «Ред Булл Лейпцига». «Пенсионеры» заплатили «быкам» 53 миллиона евро за контракт футболиста.

В прошлом сезоне Тимо Вернер принял участие в 35-ти матчах Английской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился шестью забитыми мячами и восемью результативными передачами.