Лондон, 8 сентября, 2021, 23:25 — ИА Регнум. 8 сентября 23-летний атакующий полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич прибыл в расположение лондонского «Вест Хэма». Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте «молотобойцев».

Алексей Колчин. ИА REGNUM Влашич в окружении защитников Урала

Никола Влашич перешел в «Вест Хэм» из московского ЦСКА 31 августа 2021 года за 30 миллионов евро. Контракт подписан на пять лет до конца сезона 2025/26.

В прошлом сезоне Никола Влашич принял участие в 26-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и шестью результативными передачами. Хорват стал лучшим бомбардиром «красно-синих».