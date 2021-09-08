Стокгольм, 8 сентября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на одного. Данная информация была опубликована 8 сентября на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли 14 700 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 135 160 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 1711 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получил 6 980 391 человек старше 18 лет, вторую — 6 035 085 совершеннолетних.

По состоянию на 8 сентября, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 58 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.