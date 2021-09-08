Нью-Йорк, США, 8 сентября, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Австралийская актриса Люси Барретт присоединилась к проекту сериала «Зачарованные». Об этом 8 сентября сообщает портал Deadline.

Цитата из сериала «Зачарованные». 2018. США Три сестры

Таким образом, Барретт придёт на смену Мэделин Манток, которая в июле 2021 года объявила об уходе из проекта. Она исполнит роль Мэйси Вон (Вера) и составит компанию на съёмочной площадке Мелони Диас (Мэл Вера) и Саре Джеффри (Мэгги Вера).

https://twitter.com/DEADLINE/status/1435679795489214464

Напомним, новый сериал «Зачарованные» телеканал The CW показывает с 14 октября 2018 года. Он представляет собой перезагрузку одноимённого шоу, которое выходило на канале The WB в период с 7 октября 1998 года по 21 мая 2006-го.