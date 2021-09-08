Стокгольм, , 23:19 — REGNUM После того, как министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг выразил свою поддержку кандидатуре министра финансов Магдалены Андерссон на пост лидера «Социал-демократов», она может стать новым премьер-министром Швеции уже к этому Рождеству. Однако бывшие коллеги Андерссон опасаются ее назначения, поскольку ее стиль руководства может стать проблемой для правительства и всей страны в целом. Об этом 8 сентября сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Стокгольм, Швеция

Несколько бывших коллег и друзей Андерссон, с которыми пообщались журналисты SVT на условиях анонимности, описывают ее как человека, который считает свое мнение истинным фактом и не любит ошибаться.

«Люди ее боятся», — поделился с журналистами бывший коллега Андерссон.

«Магдалена Андерссон очень жесткая. И она не ладит с Анни Лёф (лидер «Центристов» — прим. ИА REGNUM)», — заявил в интервью SVT бывший высокопоставленный член «Социал-демократов».

"Она хочет, чтобы все всё исполняли и люди понимали, чего она хочет», — поведал журналистам другой бывший коллега Андерссон.