Стокгольм, 8 сентября, 2021, 23:09 — ИА Регнум. Правительство Швеции выделит значительные денежные средства для субсидий компаниям, занятым в промышленном секторе экономики, для так называемого «зеленого перехода», то есть для избавления от производств, наносящих вред окружающей среде. Об этом 8 сентября в ходе пресс-конференции заявил министр Швеции по вопросам окружающей среды Пер Болунд, передает новостная служба SVT Nyheter.

Стокгольм. Швеция

«Темпы перехода к зеленой экономике должны только возрастать», — заявила на совместной с Болундом пресс-конференции министр финансовых рынков Оса Линдхаген.

В 2021 году правительство Швеции выделило на эти цели 750 миллионов крон (порядка €75 млн). Теперь правительство хочет увеличить эту сумму до 909 миллионов крон при планировании бюджета на 2022 год.

Отмечается, что усилия шведских властей направлены исключительно на то, чтобы промышленность в стране достигла целевого показателя по нулевому выбросу СО2 в атмосферу.