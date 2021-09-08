Стокгольм, 8 сентября, 2021, 23:06 — ИА Регнум. «Зеленые», входящие в коалиционное правительство Швеции, намерены ввести запрет на продажу любых транспортных средств с бензиновыми или дизельными двигателями в стране с 2025 года. Однако «Умеренные» назвали это предложение нереалистичным. Об этом стало известно вечером 7 сентября в ходе дебатов лидера «Зеленых» Пера Болунда и его коллеги из партии «Умеренных» Ульфа Кристерссона на телеканале SVT.

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«Мы хотим установить дату, когда будет больше нельзя продавать автомобили, работающие на ископаемом топливе. И мы можем это сделать уже скоро. Мы можем назначить дату на 2025 год», — заявил Болунд.

«Я бы очень хотел совсем отказаться от автомобилей, работающих на ископаемом топливе, если бы была возможность заряжать автомобили по всей Швеции исключительно с помощью электроэнергии», — парировал Кристессон.

Кристерссон подчеркнул, что отказ от бензиновых авто является вопросом времени, но на такой шаг потребуется большое количество времени.