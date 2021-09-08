Лос-Анджелес, США, 8 сентября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. Глава Fox Entertainment Майкл Торн сказал, что телекомпания сейчас ведет переговоры по поводу производства второго сезона сериала «Остров фантазий». Об этом 8 сентября сообщает портал Deadline.

shubina ka210 Остров

Руководитель телесети отметил, что его компания и продюсеры Sony Pictures Television «действительно гордятся» сериалом и сообщил, что проект является коммерчески успешным. «Мы очень довольны шоу, и Лиз, и Сара (Элизабет Крафт и Сара Файн — сценаристы проекта — ИА REGNUM) проделали очень хорошую работу», — сказал Торн.

Напомним, премьера первого сезона «Острова фантазий» состоялась 10 августа 2021 года на канале Fox, в сериале снялись Розалин Санчес, Киара Барнс, Беллами Янг, Джон Родригес и другие. Шоу, выполненное в формате «полуантологии» (так охарактеризовали его создатели) представляет собой перезагрузку одноимённого сериала, который канал ABC показывал с 1977 по 1984 годы.