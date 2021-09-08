Москва, 8 сентября 2021, 22:51 — REGNUM Катастрофичным для европейских стран назвала план НАТО пустить афганских беженцев в соседние страны в обмен на финансовые вливания официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 сентября в своём телеграм-канале.
Комментируя информацию от дипломатических источников в Средней Азии о том, что Узбекистан, Таджикистан и Туркмению НАТО хочет склонить к тому, чтобы они принимали у себя афганских беженцев ради «золотого дождя из денег и ресурсов», Захарова заявила:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее прошли переговоры глав МИД стран-соседей Афганистана. В них участвовали дипломаты из Китая, Пакистана, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении.
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