Москва, 8 сентября, 2021, 22:51 — ИА Регнум. Катастрофичным для европейских стран назвала план НАТО пустить афганских беженцев в соседние страны в обмен на финансовые вливания официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 сентября в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Комментируя информацию от дипломатических источников в Средней Азии о том, что Узбекистан, Таджикистан и Туркмению НАТО хочет склонить к тому, чтобы они принимали у себя афганских беженцев ради «золотого дождя из денег и ресурсов», Захарова заявила:

«А вот это реально план-катастрофа, если натовцы продавят вскрытие границ Афганистана с сопредельными странами. Европе мало не покажется. Хотя они этого ещё не понимают, похоже».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прошли переговоры глав МИД стран — соседей Афганистана. В них участвовали дипломаты из Китая, Пакистана, Ирана, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении.