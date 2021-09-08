Архангельск, 8 сентября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Правительство России направило в Архангельскую область 15 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве региона, автомобили направят в Виноградовскую и Плесецкую ЦРБ, а также на Архангельскую станцию скорой помощи.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Автомобили укомплектованы аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами-мониторами, электрокардиографами и другим оборудованием.

«В среднем бригады скорой помощи в Архангельской области осуществляют порядка 160 тысяч выездов в год. Важно, чтобы медики чувствовали себя комфортно и могли как можно быстрее доехать к пациенту. Сейчас мы распределяем автомобили в медучреждения региона. До конца этого года получим еще 20 таких машин», — сообщил глава региона Александр Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, на закупку автомобилей скорой помощи для региональных медучреждений в проекте трехлетнего федерального бюджета предусмотрят не менее 18 млрд рублей.