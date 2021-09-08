Москва, , 22:44 — REGNUM Акция казахских националистов из организации «Ел Тірегі» Нуржана Альтаева является актом саморекламы его сторонников с целью легализации. Об этом 9 сентября заявил ИА REGNUM российский политолог Петр Коломец.

Он сравнил действия казахских националистов с Моськой из басни Крылова. «Ай Моська, знать она сильна… Вся эта группа во главе со своим лидером прекрасно знает, что им ничего не угрожает — ни со стороны России, ни со стороны казахстанских правоохранителей. Максимум задержат и отпустят», — заявил эксперт. У Нуржана Альтаева появится повод для мобилизации своих сторонников и регистрации партии «Ел Тірегі», считает Коломец. Эксперт обратил внимание на то, что скандально известному блогеру Куату Ахметову, организатору «языковых патрулей», удалось уйти от ответственности."Насколько мне известно, его не объявляли в розыск и не препятствовали выезду за пределы Казахстана. Поэтому я не верю в то, что эти люди (участники акции «Ел Тірегі» — ИА REGNUM) будут каким-либо образом наказаны» — объяснил политолог. Напомним, что в столице Казахстана Нур-Султане казахские националисты провели акцию против ковидных ограничений. Организаторами акции выступили Нуржан Альтаев и Мурат Мухамеджанов, ранее выступавшие с угрозами в адрес российских депутатов.