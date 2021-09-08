Москва, 8 сентября, 2021, 22:41 — ИА Регнум. Для российского руководства визит Александра Лукашенко важен с точки зрения избирательных технологий. Такое мнение высказал 9 сентября ИА REGNUM кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Какое-то количество населения ещё питает иллюзии в отношении интеграции (России и Белоруссии — ИА REGNUM). Визит Лукашенко и совместная пресс-конференция будет использоваться для привлечения этой части избирателей», — сказал политолог.

Вместе с тем, добавил эксперт, немалая часть российского общества и политического класса негативно относится к Лукашенко, считая, что пока он находится у власти, интеграция между нашими странами невозможна.

Напомним, что 9 сентября должна состояться встреча президентов России и Белоруссии, по завершении которой планируется совместная пресс-конференция.