Вашингтон, 8 сентября, 2021, 22:39 — ИА Регнум. Режиссёр и геймдизайнер Кори Барлог согласился с пользователем Twitter, который заявил, что игра «Ведьмак 3: Дикая охота» лучше игры God of War 2018 года. Об этом 8 сентября сообщает портал Screen Rant.

Santa Monica Studios Скриншот игрового процесса игры God of War

«Да, это потому, что эта игра чертовски гениальна», — написал Барлог в ответ пользователю Theddshill. Стоит отметить, что позже его собеседник удивился, что геймдизайнер его не заблокировал и признался, что просто пошутил.

ttps://twitter.com/corybarlog/status/1434771905605632000

Напомним, релиз последней игры серии God of War состоялся 20 апреля 2018 года, Кори Барлог руководил реализацией этого проекта. Ожидается, что в 2022 году студия Santa Monica выпустит новую игру франшизы, которая известна в сети под условным названием God of War: Ragnarok.