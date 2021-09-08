Москва, 8 сентября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Президент Белоруссии едет требовать деньги и ресурсы у России. Об этом заявил 8 сентября ИА REGNUM кандидат исторических наук Андрей Суздальцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

«Белорусская сторона едет за деньгами. Второе — Лукашенко попытается как-нибудь согласовать с Россией план новой Конституции (Белоруссии — ИА REGNUM)», — заявил политолог.

По мнению Суздальцева, новый вариант Конституции Белоруссии делает документ «вполне монархическим» и превращает «Лукашенко с сыновьями в династию».

В белорусском истеблишменте распространена абсолютная, твёрдая уверенность в том, что «что бы они не натворили, Россия все оплатит», сказал Суздальцев."Они едут не просить, а требовать денег» — заключил политолог.

Напомним, на 9 сентября запланирована встреча двух президентов — Владимира Путина и Александра Лукашенко. На следующий день планируется совместная пресс-конференция, на которой будет заявлено о достигнутых результатах.