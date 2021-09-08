Мурманск, 8 сентября, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Думские выборы повлияют на образовательный процесс. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минобрнауки, ученики школ, в которых будут расположены избирательные участки, будут переведены на дистанционное обучение.

Georg Pik Выборы

В четверг, 16 сентября, учебный день планируют сократить на один час, чтобы подготовить помещения для размещения в них участковых избирательных комиссий. В пятницу и субботу, 17 и 18 сентября, школьников переводят на дистанционное обучение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на 308 участковых и 17 территориальных избирательных комиссиях установлено 650 видеокамер. Жителям региона предстоит избрать депутатов Госдумы РФ и регионального заксобрания.