Донецк, , 22:31 — REGNUM Вентилятор главного проветривания на шахте им. Засядько в Донецке получил повреждение из-за попадания мины при обстреле со стороны украинских боевиков вечером 8 сентября, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Запертые в шахте Цитата из х/ф «Жерминаль». Реж. Клод Берри. 1993. Франция

Вентилятор оказался обесточен, 85 шахтёров эвакуируют на поверхность.

Комментируя это событие, мэр Донецка Алексей Кулемзин сказал, что 8 сентября были зафиксированы прилёты снарядов на расстоянии 400 м от вентиляционного ствола шахта им. Засядько. В результате шахтная газовая труба подстанции ВПС-110 и кабель ввода на вентствол получили повреждения.

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