Алеппо, Сирия, , 22:15 — REGNUM Ранение получил военнослужащий Сирийской арабской армии в ходе обстрела со стороны боевиков, сообщил 8 сентября журналистам замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Алеппо. Сирия Mil.ru

Ранение сириец получил в районе населённого пункта Дадат (провинция Алеппо, Сирия) во время артиллерийской атаки боевиков на позиции САА.

За сутки 7 сентября боевики «Джебхат Ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 23 раза обстреляли правительственные войска в зоне деэскалации «Идлиб»: десять обстрелов было в провинции Идлиб, восемь — в Латакии, четыре — в Алеппо и один — в Хаме.

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