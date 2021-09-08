Сыктывкар, 8 сентября, 2021, 21:49 — ИА Регнум. Три района Коми приблизились к выполнению плана по ковид-вакцинации. Об этом в своем видеообращении заявил глава республики Владимир Уйба.

Дарья Драй, ИА REGNUM Вакцинация

«Три района практически приблизились к отметке «60%» (вакцинированных — ред.) — Вуктыльский, Ижма и Усинский округ», — сообщил чиновник.

Всего в числе вакцинированных от коронавирусной инфекции — более 255 тысяч жителей республики, завершили вакцинацию 232 тысячи человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, для формирования коллективного иммунитета в Коми необходимо вакцинировать не менее 360 тысяч человек.