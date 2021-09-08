Кабул, , 21:44 — REGNUM Безопасность гарантирует новое афганское правительство чиновникам, которые покинули Афганистан, передаёт 8 сентября Al Jazeera.

Сергей Иванов. Обратные переселенцы. 1888

С таким обращением выступил глава нового правительства республики мулла Мохаммад Хасан Ахунд. «Мы призываем бывших чиновников вернуться в страну, мы гарантируем им безопасность», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новое правительство, по преимуществу состоящее из талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), примет присягу в Афганистане 11 сентября.

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