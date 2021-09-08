Москва, , 21:40 — REGNUM Газовая тематика не может рассматриваться на саммите в нормандском формате, посколько не относится к его компетенции. Об этом заявил журналистам источник, близкий к переговорам политических советников «нормандской четвёрки».

По его словам, в ходе состоявшейся 8 сентября видеоконференции представитель Украины — руководитель офиса президента Андрей Ермак «неожиданно попытался добавить в текст проекта итогов саммита газовую тематику», передаёт ТАСС.

Источник предположил, что представитель Украины, вероятно, «имел в виду организацию Киевом поставок газа Донецку и Луганску, поскольку Минскими соглашениями предусмотрено восстановление социально-экономических связей Украины и Донбасса».

«Другие аспекты газового вопроса в компетенцию нормандского формата не входят», — подчеркнул он.

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