Санкт-Петербург, 8 сентября, 2021, 21:46 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга в кратчайшие сроки установили личность предполагаемого убийцы мужчины и женщины, тела которых были обнаружены 8 сентября в квартире на Рябовском шоссе.

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Подозреваемый уже задержан, в ближайшее время ему предъявят обвинение в двойном убийстве и изберут меру пресечения, сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, в конце августа 2021 года 25-летний мужчина в ходе ссоры, возникшей во время распития спиртных напитков, нанес множественные удары ножом мужчине и женщине, проживавшим в квартире на Рябовском шоссе, после чего скрылся.

Тревогу забили родственники погибших, когда не смогли с ними связаться в течение нескольких дней. Тела были найдены в квартире погибших.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). За это преступление может быть назначено пожизненное заключение.