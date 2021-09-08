Москва, 8 сентября, 2021, 21:35 — ИА Регнум. Результаты благоустройства южной части Ленинского проспекта — от улицы Кравченко до пересечения с МКАД — проверил мэр Москвы Сергей Собянин. «В этом году сделали участок, примыкающий к МКАД, — заявил мэр российской столицы. — А в следующие годы планируем продолжить эти работы ближе к центру».

Георгий Шпикалов В Москве завершился первый этап благоустройства Ленинского проспекта

На благоустроенном участке Ленинского проспекта привели в порядок тротуары и проезжую часть, а также сделали велодорожку длиной 4,3 км. Вдоль нее установили 230 велопарковок и 18 станций проката двухколесного транспорта. На обновленном Ленинском заменили 21 остановку общественного транспорта, разместили 13 информационных пилонов и 12 стел навигации.

Кроме того, в рамках первого этапа благоустройства здесь установили больше 650 новых фонарей, а на пешеходных переходах оборудовали 43 опоры контрастного освещения. При работе над южной частью Ленинского проспекта подумали и об озеленении: здесь дополнительно высадили более 500 деревьев и около 9000 кустарников, а в прилегающих дворах отремонтировали четыре детские площадки.

Второй этапа благоустройства Ленинского проспекта запланирован на 2022−2023 годы, а третий реализуют по мере завершения строительства Большой кольцевой и Троицкой линий метро.