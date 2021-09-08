Сыктывкар, 8 сентября, 2021, 21:30 — ИА Регнум. Колледж искусств Коми переводят на дистанционное обучение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в республиканском минкульте, решение было продиктовано не эпидобстановкой, а необходимостью срочной замены систем отопления.

Du.gov.ru Дистанционный урок

«Это необходимая мера, которая позволит быстро и эффективно провести работы по восстановлению отопления в здании. Очень важно позаботиться о комфорте и здоровье студентов и преподавателей Колледжа искусств, поэтому на время работ процесс обучения не прекращается, а временно переходит в дистанционную форму обучения», — заявила глава министерства Мария Балмастова.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Коми закупили к отопительному сезону более 70,5 тысячи тонн угля.