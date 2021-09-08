Приштина, , 22:36 — REGNUM Глава Специального трибунала по Косово Екатерина Трендафилова 8 сентября нанесла визит в Косово, где выступила в Приштине и Северной Митровице.

Видеообращение Хашима Тачи по итогам его 30-часового допроса Специальным трибуналом по Косово. 18 июля 2020 года President-ksgov.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, выступление в Приштине не обошлось без скандала, в Северной Митровице число слушателей из-за нехватки места в помещении было ограничено. Трендафилову сопровождала администратор трибунала Фидельма Донлон.

Председательница судебной коллегии рассказала о технических моментах работы суда, а также о том, что суд над бывшими главами Армии освобождения Косово Хашимом Тачи, Кадри Весели и Реджепом Красничи начнется уже в будущем году. Их обвиняют в преступлениях против человечности, незаконных убийствах, пытках и похищениях, а также захвате власти.

Трендафилова заявила, что в целях защиты свидетелей обвинения архивы Трибунала должны оставаться в Гааге по крайней мере десять лет после окончания судебного процесса. Напомним, формально Специальный трибунал является частью косовской же судебной системы, но находится он в Гааге.

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