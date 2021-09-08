Приштина, Сербия, 8 сентября, 2021, 22:54 — ИА Регнум. Глава федерации синдикатов работников сферы здравоохранения Косово Блерим Сюля 8 сентября заявил в интервью для албанского новостного агентства Telegrafi, что медики, уже полтора года находящиеся на передовой в борьбе с пандемией, недовольны оплатой своего труда и требуют прибавок к заработной плате.

Иван Шилов Косово

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По словам Сюли, последние прибавки к заработной плате медиков в размере 60 евро они сочли оскорбительными. Еще с 22 апреля врачи выступали с требованиями о встрече с представителями власти, после 13 апреля они намерены провести акцию протеста.

Сюля подчеркнул, что врачи не будут саботировать свою работу в разгар пандемии, но когда статистика станет менее тревожной, они будут готовы пойти на такой шаг.

Весной 2021 года правительство Косово отменило или снизило часть предложенных предыдущим правительством дополнительных выплат, что вызвало недовольство населения.