Приштина, , 22:55 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 8 сентября дала интервью для индийского телеканала WION, в котором подчеркнула, что Косово — это не Кашмир и что Индия должна признать страдание косоваров, находившихся под властью «геноцидального режима» Слободана Милошевича, и признать его независимость.

Вьоса Османи Facebook.com VjosaOsmaniMP

Османи подчеркнула, что существование независимого Косово — это реальность, которую не изменить. По словам президента края, признание Индией Косово — это лишь вопрос времени.

Напомним, Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. К этому времени в крае уже около десяти лет функционировали независимые от Белграда институты власти — полиция, парламент, суд.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС: Позиции Сербии и Косово по-прежнему далеки друг от друга