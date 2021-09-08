Скопье, 8 сентября 2021, 23:57 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 8 сентября выступил с речью, посвященной 30-й годовщине провозглашения независимости страны, перед депутатами первого созыва парламента Македонии.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Пендаровски поблагодарил депутатов за их вклад в историю страны и призвал граждан к единению.
По словам Пендаровски, страна должна работать, чтобы в корне прийти в соответствие с законодательством ЕС. При этом президент призвал депутатов объединиться ради работы во благо защиты жизненных интересов граждан.
Первый спикер парламента Северной Македонии Стоян Андов был награжден медалью.
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