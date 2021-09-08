Скопье, 8 сентября, 2021, 23:57 — ИА Регнум. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 8 сентября выступил с речью, посвященной 30-й годовщине провозглашения независимости страны, перед депутатами первого созыва парламента Македонии.

Facebook.com/SPendarovski Стево Пендаровски

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, Пендаровски поблагодарил депутатов за их вклад в историю страны и призвал граждан к единению.

По словам Пендаровски, страна должна работать, чтобы в корне прийти в соответствие с законодательством ЕС. При этом президент призвал депутатов объединиться ради работы во благо защиты жизненных интересов граждан.

Первый спикер парламента Северной Македонии Стоян Андов был награжден медалью.