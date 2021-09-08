Приштина, Сербия, 8 сентября, 2021, 21:16 — ИА Регнум. 8 сентября в Приштине на «Стадионе имени Фадила Вокрри» сборная Косово по футболу сыграет со сборной Испании. Матч пройдет в рамках шестого тура группы B отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022, который пройдет следующим летом в Катаре. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Кирилл Венедиктов Альваро Мората

Стартовые составы команд:

Косово (расстановка 4−4-2): Арьянет Мурич — Флоран Хадергьонай, Бетим Фазлийи, Мергим Войвода, Амир Ррахмани — Флориан Лошай, Ибраим Дрешевич, Зюмер Бютюки, Эльбасан Рашани — Милот Рашица, Ведат Мурики.

Испания (расстановка 4−3-3): Унай Симон — Серхио Регилон, Иньиго Мартинес, Эмерик Ляпорт, Маркос Льоренте — Коке, Серхио Бускетс, Карлос Солер — Ферран Торрес, Пабло Форналс, Альваро Мората.

Бригада арбитров: Бобби Мэдден | Дэвид Рум | Шон Карр.

В последнем своем матче подопечные Луиса Энрике одержали крупную победу над сборной Грузии со счетом 4:0. Забитыми мячами отметились Хосе Луис Гайя (14'), Карлос Солер (25' Маркос Льоренте), Ферран Торрес (41' Маркос Льоренте) и Пабло Сарабия (63' Пабло Форналс).

На данный момент сборная Испании с десятью очками занимает первую позицию в турнирной таблице группы B. Сборная Косово с четырьмя баллами расположилась двумя строчками ниже.