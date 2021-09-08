Брюссель, 8 сентября, 2021, 21:29 — ИА Регнум. Позиции Белграда и Приштины по-прежнему далеки друг от друга, и необходимо усиленно работать над их сближением. Об этом написал посредник Евросоюза в переговорах Белграда и Приштины Мирослав Лайчак на своей странице в «Твиттере» 8 сентября после окончания двухдневного раунда переговоров делегаций Белграда и Приштины в Брюсселе.

Hague.mfa.sk Мирослав Лайчак

Мирослав Лайчак «Мы только что закончили двухдневную трудную работу и интенсивные переговоры с главными переговорщиками Косово и Сербии. Позиции по многим вопросам все еще далеки друг от друга. Предстоит много работы».

Напомним, что 7 и 8 сентября в Брюсселе прошел очередной раунд переговоров между делегациями Белграда и Приштины. Во время переговоров было осуществлено продвижение по вопросу выяснения судьбы лиц, пропавших без вести во время гражданского конфликта в Косово и Метохии в конце 1990-ых годов.