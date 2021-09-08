Рейкьявик, 8 сентября, 2021, 21:09 — ИА Регнум. 8 сентября в Рейкьявике на стадионе «Лаугардалсвеллур» сборная Исландии в матче шестого тура группы J отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 в Катаре сыграет со сборной Германии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Атакующий полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон начнет матч со скамьи запасных.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Герасимов против Сигурдссона

Стартовые составы команд:

Исландия: Ханнес Хальдерссон, Биркир Севарссон, Йон Гудни Фьолусон, Бриньяр Инги Бьярнасон, Ари Скуласон, Гудлаугур Паульссон, Биркир Бьярнасон, Исак-Бергманн Йоханнессон, Йоханн Гудмундссон, Торир Йоханн Хельгасон.

Германия: Мануэль Нойер, Антонио Рюдигер, Тило Керер, Никлас Зюле, Йозуа Киммих, Леон Горецка, Йонас Хофманн, Серж Гнабри, Илкай Гюндоган, Лерой Сане, Тимо Вернер.

Бригада арбитров (Швеция): Андреас Экберг | Мехмет Кулум | Стефан Халлберг.

В текущем сезоне Арнор Сигурдссон, выступая за «Венецию» на правах аренды, принял участие в трех матчах во всех турнирах, проведя на поле суммарно 111 минут.