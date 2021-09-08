Варшава, 8 сентября, 2021, 21:04 — ИА Регнум. 8 сентября сборная Польши под руководством Паулу Соузы сыграет со сборной Англии. Матч шестого тура группы I отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 пройдет в Варшаве на стадионе «ПГЕ Народовы». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гарри Кейн

Составы команд:

Польша (расстановка 4−4-2): Войцех Щенсный — Павел Давидович, Ян Беднарек, Камиль Глик, Тимотеуш Пухач — Камиль Юзвяк, Кароль Линетти, Гжегож Крыховяк, Якуб Модер — Роберт Левандовски, Адам Букса.

Запасные игроки: Камиль Пентковский, Томаш Кендзера, Михал Хелик, Кароль Свидерский, Лукаш Скорупский, Мацей Рыбус, Дамиян Шиманьски, Никола Залевский, Якуб Каминьский, Бартош Слиш, Пшемыслав Франковский, Бартоломей Дронговский.

Главный тренер: Паулу Соуза.

Англия (расстановка 4−2-3−1): Джордан Пикфорд — Кайл Уокер, Харри Магуайр, Джон Стоунс, Люк Шоу — Калвин Филлипс, Деклан Райс — Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Мейсон Маунт — Харри Кейн.

Запасные игроки: Киран Триппьер, Сэм Джонстон, Джордан Хендерсон, Конор Коуди, Букайо Сака, Трет Александер-Арнольд, Джесси Лингард, Рис Джеймс, Джуд Беллингем, Ник Поуп, Патрик Бэмфорд.

Главный тренер: Гарет Саутгейт.

На матч назначена немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом. Ассистенты главного судьи — Рафаэль Фольтин и Штефан Лупп.

На данный момент сборная Англии с пятью победами и пятнадцатью очками идет на первом месте в турнирной таблице группы I. Сборная Польши с десятью очками расположилась позицией ниже.