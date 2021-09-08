Москва, , 21:29 — REGNUM По итогам состоявшихся 8 сентября переговоров политсоветников «нормандской четверки» напрашивается вывод, что украинская сторона нацелена выйти из Минских соглашений.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщил журналистам близкий к переговорам источник, российская сторона на переговорах указала на ряд неразрешимых противоречий в позиции Украины по вопросу Минских соглашений.

С одной стороны, глава офиса украинского президента Андрей Ермак поддержал включение в проект итогового документа нынешних переговоров положения о приверженности Киева полному выполнению Минских соглашений.

С другой стороны, в прессе советник главы офиса президента, спикер украинской делегации на переговорах по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович заявлял, что Украина «снялась с крючка Минских соглашений».

«При этом кабинет министров Украины официально внёс в августе этого года в Верховную раду законопроект о переходном периоде, содержащий прямые запреты на их выполнение и по сути являющийся официальной заявкой Украины на выход из Минска», — цитирует ТАСС осведомлённое о ходе переговоров лицо.

Так, согласно Минским соглашениям, в Донбассе должны пройти местные выборы, но законопроект о «Об основах государственной политики переходного периода» прямо запрещает эти выборы. Киев не признаёт при этом наличия каких-либо противоречий по позиции официального Киева в отношении выполнения Минских соглашений.

«Андрей Ермак прямолинейно заявил, что «не нужно обращать внимания на ситуацию внутри Украины, мол, президент Украины Владимир Зеленский «исполнит всё, под чем будет стоять его подпись после саммита», — добавил источник.

Напомним, официальные лица Украины на различных публичных площадках активно продвигают идею о том, что Вашингтон якобы одобрил отказ Киева от выполнения Минских соглашений. Поводом стал визит Зеленского в США и его встреча там с американским коллегой Джо Байденом.

Кроме того, Украина пытается исключить ДНР и ЛНР из процесса урегулирования, тогда как Россию постоянно упоминают как «невыполняющую Минские соглашения», хотя она не является их субъектом. При этом кроме как «агрессором» Киев Москву не называет.

Киев таким образом пытается интерпретировать свою войну с Донецком и Луганском как международный конфликт с Россией, что прямо противоречит Минским соглашениям. При этом Украина пытается стать членом НАТО, а Запад поощряет всю эту политику.

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