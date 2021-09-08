Сборная Армении упустила победу над сборной Лихтенштейна – 1:1
Ереван, 8 сентября, 2021, 21:03 — ИА Регнум. 8 сентября в Ереване (Армения) на «Республиканском стадионе» сборная Армении по футболу в матче шестого тура группы J отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 упустила победу над сборной Лихтенштейна. Основное время противостояния завершилось со счетом 1:1.
Первый мяч на 45-й минуте встречи забил атакующий полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, реализовавший удар с одиннадцатиметровой отметки — 1:0. В конце матча вышедший на замену Ноа Фрик сравнял счет после передачи Ноа Фроммельта — 1:1.
Статистика матча (Армения/Лихтенштейн)
Удары 18/3
Удары в створ 8/3
Владение 75%/25%
Нарушения 6/9
Угловые 8/2
Стартовые составы команд:
Армения: Юрченко, Калисир, Ароян, Оганесян, Тертерян, Байрамян (Шагоян, 46'), Баргесян, Удо, Мхитарян, Адамян, Карапетян (Варданян, 78').
Лихтенштейн: Бюхель, Гопель, Кайфманн, Малин, Вольфингер (Коллер, 75'), Хефер, Зеле (Йылдыз, 61'), Фроммельт, Хаслер, Фрик (Фрик, 42'), Кардесоглу (Вольфингер, 46').
Сборная Армении, набрав одиннадцать очков, укрепилась на первой позиции в турнирной таблице группы J. Сборная Лихтенштейна с одним очком осталась на первом месте.