Ханты-Мансийск, 8 сентября, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Губернатор Югры Наталья Комарова выразила соболезнования родным и близким министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России Евгения Зиничева в связи с его трагической гибелью. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей ХМАО.

Mchs.gov.ru Глава МЧС Евгений Зиничев в г. Дудинке 7 сентября

Следите за развитием событий в трансляции: «Глава МЧС трагически погиб на учениях в Арктике — все новости»

"От имени югорчан приношу Вам соболезнования в связи с уходом из жизни Вашего супруга. Евгений Николаевич посвятил жизнь защите людей, спасению человеческих жизней. Он всегда был готов прийти на помощь. Югра разделяет горе, боль Вашей утраты, Наталья Николаевна. Мы поддерживаем Вас», — обратилась к супруге погибшего главы МЧС губернатор Комарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября 2021 года в Норильске при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях.