Бишкек, 8 сентября, 2021, 20:53 — ИА Регнум. Бюджет Киргизии потратит не менее 602 млн сомов (521 млн рублей) на проведение выборов депутатов республиканского парламента. Об этом на пресс-конференции заявила председатель центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

По ее словам, эта сумма является предварительной, а на все расходы сверх нее придется изыскивать деньги из других источников.

Также глава ЦИК озвучила размер избирательного залога, который должны будут внести кандидаты в депутаты для участия в предстоящих парламентских выборах.

Шайлдабекова отметила, что теперь политическим партиям нужно будет обеспечить лишь 1 млн сомов (860 тысяч рублей) в качестве залога, а не 5 млн сомов (4,3 млн рублей), как это было на предыдущих выборах в 2020 году, итоги которых аннулировали.

«А каждый кандидат, выдвигаемый по одномандатному округу, должен внести избирательный залог в размере 100 тысяч сомов (86 тысяч рублей)», — резюмировала руководитель центризбиркома Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов парламента Киргизии запланированы на 28 ноября 2021 года. В ЦИК подали заявления о намерении принять в них участие 75 политических партий.

Отметим, что теперь вместо 120 депутатов в законодательное собрание будут избираться 90 парламентариев. Из них 54 — от партий и еще 36 — по одномандатным округам.

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