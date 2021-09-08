Белград, 8 сентября, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Словосочетание «Сербский мир», которое использует в своих выступлениях министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, не является частью официальной политики Белграда. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 8 сентября, отвечая на вопросы журналистов.

Predsednik.rs Александр Вучич

«Я это не произносил, но я не буду реагировать остро, потому что если бы он это не сказал, вы придумали бы что-то другое, лишь бы Сербия в чем-то была виноватой», — процитировал портал b92 слова Вучича.

Президент Сербии отметил, что в самом словосочетании «нет ничего угрожающего».

Напомним, что ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин предложил сформировать единое культурное пространство всех сербов, назвать его «Сербским миром» и назначить Вучича лидером этого национального проекта.