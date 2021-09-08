Тюмень, 8 сентября, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Губернатор Тюменской области Александр Моор и правительство региона выразили соболезнование в связи с гибелью главы МЧС России, генерала армии Евгения Зиничева. Об этом сообщает оперативный штаб области.

Https://www.mchs.gov.ru/ Евгений Зиничев

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"В это тяжелейшее лето, когда из-за небывалой засухи в тюменских лесах был объявлен режим чрезвычайной ситуации, Евгений Николаевич оказывал огромную, всестороннюю помощь нашему региону. Он был настоящим офицером. И погиб, как герой, спасая жизнь человека на межведомственных учениях», — заявил тюменский губернатор.

Напомним, 8 сентября 2021 года в Норильске трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев, который находился в Красноярском крае на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций.