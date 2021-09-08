Цюрих, Швейцария, 8 сентября, 2021, 20:47 — ИА Регнум. 28-летняя российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене 8 сентября в финале Бриллиантовой Лиги в прыжках в высоту среди женщин одержала победу с результатом 2,05 метра. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

filip bossuyt Мария Ласицкене

Второе место заняла представительница Украины Ярослава Магучих (2,03 метра), третьей — австралийка Никола Макдермотт (2,01 метра).

Победители каждой дисциплины финала в Цюрихе станут чемпионами Бриллиантовой Лиги и получат специальные призы — Бриллиантовый трофей и 30 тысяч долларов.

Мария Ласицкене является олимпийской чемпионкой, трехкратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой мира в помещении и чемпионкой Европы.